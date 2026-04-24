Discu-ciné Steven Spielberg Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Le Croisic

Discu-ciné Steven Spielberg

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Discu-ciné – Steven Spielberg

médiathèque Le Traict d’encre

Venez discuter avec nous autour de la filmographie du réalisateur, producteur et cinéaste américain Steven Spielberg.

Vous pouvez aussi simplement venir écouter et profiter de la discussion.



Inscriptions & renseignements :sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Sur inscription. Animation en collaboration avec le cinéma Le Hublot. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Discu-ciné Steven Spielberg Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44