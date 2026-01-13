Disiz Roubaix

Disiz

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 23:00:00

Date(s) :

2026-03-12

**Pop, rock et électro** se mêlent dans une œuvre nourrie d’influences multiples, portée par une écriture sensible et profondément humaine. Depuis la fin des années 90, il développe une musique qui interroge le réel avec justesse, toujours en mouvement et en évolution.

Après le succès critique et public de L’Amour, disiz revient avec on s’en rappellera pas, son quatorzième album, où son éclectisme s’affirme plus que jamais. Porté par des collaborations fortes (Kid Cudi, Iliona, Laurent Voulzy…) et par melodrama en featuring avec Theodora, devenu l’un des titres phares de son répertoire, cet album prolonge son exploration musicale avec une approche renouvelée.

En 2026, disiz présentera ces nouvelles créations sur scène lors d’une pré-tournée exclusive, réservée à un nombre limité de salles. Une occasion rare de découvrir un artiste au sommet de son art, capable de faire cohabiter intensité, groove, poésie et vibrations électriques.

**Une expérience live puissante, sensible et immersive — à ne pas manquer.**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

**Pop, rock and electro** blend together in a work nourished by multiple influences, carried by a sensitive and profoundly human style. Since the end of the 90s, he has been developing music that questions reality with accuracy, always moving and evolving.

Following the critical and public success of L?Amour, disiz returns with on s?en rappellera pas, his fourteenth album, where his eclecticism is more assertive than ever. Boosted by strong collaborations (Kid Cudi, Iliona, Laurent Voulzy?) and melodrama featuring Theodora, which has become one of the highlights of his repertoire, this album continues his musical exploration with a fresh approach.

In 2026, disiz will present these new creations on stage during an exclusive pre-tour, reserved for a limited number of venues. A rare opportunity to discover an artist at the peak of his powers, capable of combining intensity, groove, poetry and electric vibrations.

**A powerful, sensitive and immersive live experience not to be missed!

