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Disquaire 2026, le rendez-vous vinyle à Nantes Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

dimanche 11 octobre 2026 · Little Atlantique Brewery / LAB · Nantes

Disquaire 2026, le rendez-vous vinyle à Nantes Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Little Atlantique Brewery / LAB
Adresse
23 bd de Chantenay
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée : 2 € le week-end

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 11:00 – 18:00
Gratuit : non Entrée : 2 € le week-end Tout public 

Quel est le programme ?16 disquaires et une grande variété de disques à la vente8 DJ’s pour des mix uniquement en vinyles1 petit espace dédié aux acteurs musicaux locaux1 talk par Les Vinyliques Anonymes : samedi de 15h à 16h301 salon d’écoute à la disposition de chacun1 stand d’accessoires et de nettoyage de disques avec Energy Control CenterAfter (au RDC de la brasserie)Résidence À la Dérive by Chilly Jay???? Événement Facebook

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://www.facebook.com/p/Disquaire-le-salon-vinyle-nantais-100092414023035/


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