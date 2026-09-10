Disquaire 2026, le rendez-vous vinyle à Nantes Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 11:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée : 2 € le week-end Tout public

Quel est le programme ?16 disquaires et une grande variété de disques à la vente8 DJ’s pour des mix uniquement en vinyles1 petit espace dédié aux acteurs musicaux locaux1 talk par Les Vinyliques Anonymes : samedi de 15h à 16h301 salon d’écoute à la disposition de chacun1 stand d’accessoires et de nettoyage de disques avec Energy Control CenterAfter (au RDC de la brasserie)Résidence À la Dérive by Chilly Jay???? Événement Facebook

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

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