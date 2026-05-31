Dissimulée(s), Le Moulin Jaune, Crécy-la-Chapelle

Dissimulée(s) Samedi 27 juin, 14h00, 16h00 Le Moulin Jaune Seine-et-Marne

inclus dans l’accès au jardin : Adulte 12+ ans – 25€ en prévente avant le 22 juin puis 30€; Enfant (3-12ans) – 20€ en prévente avant le 22 juin puis 25€; Enfant avant 3 ans – gratuit; Offre famille (2 adultes+2 enfants) – 70€; Tarif handicapé – 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T14:20:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:20:00+02:00

Dissimulée dans un des espaces du jardin du Moulin Jaune où l’on célèbre le solstice d’été, la Compagnie Sabdag interviendra 2 fois dans la journée pour une performance impliquant une danseuse et une violoncelliste. Le corps fragmenté joue de l’apparition et de la disparition, s’adapte, s’immisce, glisse dans les interstices. Un quatuor anatomique où têtes – bras – jambes – buste, exposent leur expressivité et leur plasticité en laissant place à l’étrange et au mystère. Des chorégraphies minimalistes et ludiques où chacune de ces parties nous racontent sa propre histoire, sa toute spécial manière d’être, en même temps que l’on devine, que l’on découvre, que l’on reconnait la globalité d’un corps, qui a la fin, se fait voir pour proclamer toute sa vitalité.

Cette performance est offerte par la Région Ile de France dans le cadre du lancement des « Jardins ouverts en Ile de France » 2026.

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle 77580 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.moulinjaune.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/mj-solstice »}] Le long de la rivière du Grand Morin, le jardin-théâtre du Moulin Jaune, labellisé « Jardin remarquable » et « Patrimoine d’Ile de France », propose un parcours enchanteur à travers les univers de son propriétaire, le clown Slava Polunin. En co-création permanente avec des artistes de toutes disciplines et le public, sa succession de jardins colorés et d’univers oniriques célèbrent la nature et une manière joyeuse et poétique d’aborder le quotidien. Accès: Parking au bout de la zone artisanale de Crécy-la-Chapelle (rue des Abbesses 77580 Crécy-la-Chapelle). Gare SNCF Transilien de Villiers-Montbarbin (100m).

Dissimulé dans le jardin du Moulin Jaune, découvrez un quatuor anatomique où têtes – bras – jambes – buste, exposent leur expressivité et leur plasticité en laissant place à l’étrange et au mystère. danse Moulin jaune

cie Sabdag