Distillerie Combier, Distillerie Combier, Saumur

Informations pratiques

Distillerie Combier 19 et 20 septembre Distillerie Combier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses fondateurs qui ont créé ces recettes emblématiques.

Visites libres de la salle historique des alambics et activités sensorielles.

Bar à cocktails payant à disposition.

Distillerie Combier 48 rue Beaurepaire 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses qui …

© Distillerie Combier – Agathe Coublant