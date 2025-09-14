Distillerie Combier, Distillerie Combier, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie Combier · Saumur
Informations pratiques
Distillerie Combier 19 et 20 septembre Distillerie Combier Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses fondateurs qui ont créé ces recettes emblématiques.
Visites libres de la salle historique des alambics et activités sensorielles.
Bar à cocktails payant à disposition.
Distillerie Combier 48 rue Beaurepaire 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses qui …
© Distillerie Combier – Agathe Coublant
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