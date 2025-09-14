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Distillerie Combier, Distillerie Combier, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Distillerie Combier · Saumur

Distillerie Combier, Distillerie Combier, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie Combier
Adresse
48 rue Beaurepaire 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Distillerie Combier 19 et 20 septembre Distillerie Combier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses fondateurs qui ont créé ces recettes emblématiques.
Visites libres de la salle historique des alambics et activités sensorielles.
Bar à cocktails payant à disposition.

Distillerie Combier 48 rue Beaurepaire 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Plongez au cœur de la Distillerie Combier, un lieu où tradition et innovation se rencontrent autour de 10 alambics historiques. Découvrez un savoir-faire unique de 190 ans et l’histoire de ses qui …

© Distillerie Combier – Agathe Coublant

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