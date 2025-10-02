Distro Compagnie C’hoari Rue Christian d’Elva Changé

Distro Compagnie C’hoari

En restituant par la danse la convivialité des cafés populaires, la compagnie C’hoari ravive la flamme de ces lieux de vie.

Après s’être nourries de l’esprit du fest-noz dans leur première pièce chorégraphique Tsef Zon(e), Nolwenn Ferry et Pauline Sonnic ont choisi d’explorer une autre scène du lien social, peut-être même son cœur battant les bars populaires. Sillonnant les troquets et autres tavernes de Bretagne durant plusieurs semaines, elles y ont collecté des moments, des gestes, des ambiances.

L’aboutissement un ballet à deux irradié d’une complicité solaire, empruntant à la fois son langage à la danse contemporaine et aux musiques traditionnelles bretonnes et irlandaises. Elles y rejouent par le corps une intimité des bistrots, la chaleur d’un vivre-ensemble, mais aussi l’expression singulière des solitudes et des individualités. Enivrant !

Tout public dès 8 ans .

English :

The C?hoari company uses dance to recreate the conviviality of popular cafés, rekindling the flame of these places of life.

German :

Indem sie die Geselligkeit der beliebten Cafés durch Tanz wiedergibt, entfacht die Kompanie C?hoari die Flamme dieser Lebensräume neu.

Italiano :

Ricreando la convivialità dei caffè popolari attraverso la danza, la compagnia C’hoari riaccende la fiamma di questi luoghi di vita.

Espanol :

Recreando la convivencia de los cafés populares a través de la danza, la compañía C?hoari reaviva la llama de estos lugares de vida.

