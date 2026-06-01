Divertimento, Musée d’art et d’histoire, Genève

Divertimento Jeudi 13 août, 19h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:00:00+02:00

Cette performance-opéra pour voix et musique électronique en direct s’inspire de dessins du peintre vénitien Tiepolo, du mythe d’Orphée ou encore du destin d’une statue monumentale de Canova conservée au Musée de Bassano. Au MAH, elle entre en dialogue avec les espaces et les œuvres, offrant une méditation sur la fin des choses, l’art et l’amour.

Avec le collectif Bottega Hospites, mise en scène Leonardo Piana

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Résidence d’artiste – Performance

DR