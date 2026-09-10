Divine and the Queens Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 18:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

\ Drag showLe collectif nantais propose une performance artistique en amont de la projection surprise. Venez découvrir un show drag en lip-sync, mêlant mise en scène, costumes et interprétation musicale.Public adulte et adolescentVendredi 9 octobre à 17h30 \ Projection surpriseVenez découvrir un film surprise, une comédie satirique culte du cinéma queer des années 90 qui détourne les clichés pour célébrer la liberté d’être soi-même.VOSTF – Durée : 85 mn

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire

