Divine and the Queens Médiathèque Luce Courville Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 18:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
\ Drag showLe collectif nantais propose une performance artistique en amont de la projection surprise. Venez découvrir un show drag en lip-sync, mêlant mise en scène, costumes et interprétation musicale.Public adulte et adolescentVendredi 9 octobre à 17h30 \ Projection surpriseVenez découvrir un film surprise, une comédie satirique culte du cinéma queer des années 90 qui détourne les clichés pour célébrer la liberté d’être soi-même.VOSTF – Durée : 85 mn
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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