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Dix ans de Transbordeur, Centre de la photographie Genève, Genève

jeudi 17 septembre 2026 · Centre de la photographie Genève · Genève

Dix ans de Transbordeur, Centre de la photographie Genève, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Centre de la photographie Genève
Adresse
Promenade des bastions 8
Ville
1204 Genève
Tarif
CHF 0.-

Dix ans de Transbordeur Jeudi 17 septembre, 18h30 Centre de la photographie Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Au programme : un regard rétrospectif sur son activité éditoriale et la présentation de son numéro anniversaire « L’argent. Photographie, ressources, travail, monnaie. »

Intervenant·es :

  • Estelle Blaschke, Universität Basel
  • Max Bonhomme, Université de Strasbourg
  • Claire-Lise Debluë, Université de Lausanne
  • Stephan Graf, HEAD – Genève
  • Christian Joschke, Beaux-Arts de Paris
  • Eliane de Larminat, Université Paris Cité
  • Olivier Lugon, Université de Lausanne
  • Davide Nerini, Bibliothèque de Genève
  • Marie Sandoz, Université de Lausanne
  • Estelle Sohier, Université de Genève
  • Anne-Katrin Weber, Université de Lausanne

Cette rencontre est organisée dans la salle du catalogue par le Centre de la photographie Genève, actuellement hébergé par la Bibliothèque de Genève en raison des travaux de rénovation du Bâtiment d’art contemporain.

Centre de la photographie Genève Promenade des bastions 8 Genève 1204 Cité Genève +41 22 329 28 35 http://www.centrephotogeneve.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/centre-photographie-geneve/
À l’occasion des dix ans de la revue d’histoire de la photographie Transbordeur, son équipe rédactionnelle vous invite à sa fête d’anniversaire.

DR

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