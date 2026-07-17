Dix ans de Transbordeur, Centre de la photographie Genève, Genève

Informations pratiques

Dix ans de Transbordeur Jeudi 17 septembre, 18h30 Centre de la photographie Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Au programme : un regard rétrospectif sur son activité éditoriale et la présentation de son numéro anniversaire « L’argent. Photographie, ressources, travail, monnaie. »

Intervenant·es :

Estelle Blaschke, Universität Basel

Max Bonhomme, Université de Strasbourg

Claire-Lise Debluë, Université de Lausanne

Stephan Graf, HEAD – Genève

Christian Joschke, Beaux-Arts de Paris

Eliane de Larminat, Université Paris Cité

Olivier Lugon, Université de Lausanne

Davide Nerini, Bibliothèque de Genève

Marie Sandoz, Université de Lausanne

Estelle Sohier, Université de Genève

Anne-Katrin Weber, Université de Lausanne

Cette rencontre est organisée dans la salle du catalogue par le Centre de la photographie Genève, actuellement hébergé par la Bibliothèque de Genève en raison des travaux de rénovation du Bâtiment d’art contemporain.

Centre de la photographie Genève Promenade des bastions 8 Genève 1204 Cité Genève +41 22 329 28 35 http://www.centrephotogeneve.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/centre-photographie-geneve/

À l’occasion des dix ans de la revue d’histoire de la photographie Transbordeur, son équipe rédactionnelle vous invite à sa fête d’anniversaire.

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