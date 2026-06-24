DJ Corentin Coco Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Zone d'activité les Landelles · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
DJ Corentin Coco
Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 22:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
DJ Corentin Coco (éclectique)
Rendez-vous au restaurant Le Garage d’Eugène à Blainville-sur-Mer. .
Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70 commercial.normandyleroy@gmail.com
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English : DJ Corentin Coco
L’événement DJ Corentin Coco Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
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