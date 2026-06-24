Concert Des N’Hommes Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Blainville-sur-Mer

Concert Des N’Hommes

Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert Des N’Hommes (pop rock variétés françaises et anglaises)

Rendez-vous au restaurant Le Garage d’Eugène à Blainville-sur-Mer. .

Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70 commercial.normandyleroy@gmail.com

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English : Concert Des N’Hommes

L’événement Concert Des N’Hommes Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme