Concert Des N’Hommes Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer
Concert Des N’Hommes Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Blainville-sur-Mer
Concert Des N’Hommes
Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert Des N’Hommes (pop rock variétés françaises et anglaises)
Rendez-vous au restaurant Le Garage d’Eugène à Blainville-sur-Mer. .
Zone d’activité les Landelles Garage d’Eugène Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 72 47 70 commercial.normandyleroy@gmail.com
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English : Concert Des N’Hommes
L’événement Concert Des N’Hommes Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
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