Informations pratiques

Perros-Guirec

DJ Family au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Après un mois de juillet complètement fou, la saison 2026 du Café Breton continue avec un beau programme pour le mois d’août !

On se retrouvera tous les mardis en mode dîner-spectacle dans le cadre du Trad Festival, avec de superbes artistes à découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Et (presque) tous les samedis soirs, place aux DJ sets pour faire la fiesta jusqu’au bout de la nuit !

D’autres dates importantes sont également à noter dans vos agendas

Les Gaillards d’en Face en scène extérieure le 22/08

La Fête Vénitienne le 12/08

Notre session irlandaise mensuelle 20/08

Et vous pourrez aussi nous retrouver au Festival de Buguélès, où toute l’équipe du Café Breton sera présente pour vous préparer de délicieux burgers !

Bref, encore un mois bien rempli qui s’annonce au Café Breton.

On se voit très vite les copains, en espérant que vous ne soyez pas tous partis en vacances ! .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement DJ Family au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec