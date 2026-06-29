DJ Gab au Café Breton ! Perros-Guirec
DJ Gab au Café Breton ! Perros-Guirec samedi 25 juillet 2026.
Perros-Guirec
DJ Gab au Café Breton !
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
DJ GAB AUX PLATINES !!!! Le samedi 25 juillet au Café Bretonnnnn youhouuuuuu.
Ambiance multigénérationnelle garantie.
Tout le monde est le bienvenu pour venir se trémousser sur la piste !
Et pensez à venir manger un petit bout chez nous avant, entre 19h et 21h.
C’est sans réservation. .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement DJ Gab au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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