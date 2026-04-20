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DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague Lac de beaupuy Beaupuy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Lac de beaupuy

Adresse : Activague

Ville : 47200 Beaupuy

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Beaupuy

DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08

DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague avec @Anthonyatsn
DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague avec @Anthonyatsn   .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70 

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English : DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague

DJ MIX Deep Afro House at Activague with @Anthonyatsn

L’événement DJ MIX ambiance Deep Afro House à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne

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