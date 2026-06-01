Dj Set avec La Connexion SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Dj Set avec La Connexion SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 19 juin 2026.
Campan
Dj Set avec La Connexion
SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
C’est le retour de La Connexion à la Baleine !
Venez vous échauffer avant la fête de la musique avec du son groovy jusqu’à la techno dans notre
célèbre discothèque !
Hébergement à partir de 10€ pour les évènements .
SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 23 09 79
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English :
La Connexion returns to La Baleine!
Come and warm up before the Fête de la Musique with groovy to techno sounds in our famous
famous nightclub!
L’événement Dj Set avec La Connexion Campan a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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