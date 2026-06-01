Dj Set avec La Connexion SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Dj Set avec La Connexion

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

C’est le retour de La Connexion à la Baleine !

Venez vous échauffer avant la fête de la musique avec du son groovy jusqu’à la techno dans notre

célèbre discothèque !

Hébergement à partir de 10€ pour les évènements .

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 23 09 79

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English :

La Connexion returns to La Baleine!

Come and warm up before the Fête de la Musique with groovy to techno sounds in our famous

famous nightclub!

L’événement Dj Set avec La Connexion Campan a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65