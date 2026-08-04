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AGENDA · Montreuil-Bellay

DJ set avec Mani et Elia Montreuil-Bellay

vendredi 28 août 2026 · Montreuil-Bellay

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de l'Europe
Ville
49260 Montreuil-Bellay
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Montreuil-Bellay

DJ set avec Mani et Elia

Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Une soirée DJ set avec Mani et Elia vous est proposée pour finir l’été en beauté.
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Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59 

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English :

We’re hosting a DJ set with Mani and Elia to wrap up the summer in style.

L’événement DJ set avec Mani et Elia Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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