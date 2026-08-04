AGENDA · Montreuil-Bellay
DJ set avec Mani et Elia Montreuil-Bellay
vendredi 28 août 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
DJ set avec Mani et Elia
Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Une soirée DJ set avec Mani et Elia vous est proposée pour finir l’été en beauté.
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Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59
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English :
We’re hosting a DJ set with Mani and Elia to wrap up the summer in style.
L’événement DJ set avec Mani et Elia Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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