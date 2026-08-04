Scène ouverte Montreuil-Bellay
samedi 8 août 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Scène ouverte
Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez dire un texte, slammer, rapper, jouer d’un instrument, faire un tour de magie, vous êtes danseur, instrumentiste, clown, improvisateur de tout poil, groupe de musique… Bref, c’est une scène ouverte et elle est à vous !
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Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59
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English :
Come recite a piece, perform a slam, rap, play an instrument, perform a magic trick—whether you’re a dancer, musician, clown, improviser of any kind, or part of a band… In short, it’s an open stage, and it’s all yours!
L’événement Scène ouverte Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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