DJ set Clesko Agon-Coutainville
DJ set Clesko Agon-Coutainville vendredi 31 juillet 2026.
Agon-Coutainville
DJ set Clesko
77 Rue Dramard Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
DJ set Clesko à la Plancha à Agon-Coutanville. .
77 Rue Dramard Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 26 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : DJ set Clesko
L’événement DJ set Clesko Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-20 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Stage bien-être Agon-Coutainville 1 juillet 2026
- Apéro-concert David Corléone Agon-Coutainville 2 juillet 2026
- Course de garçons de café Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville 3 juillet 2026
- Beach Rugby Cale du Passous Agon-Coutainville 3 juillet 2026
- La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville 4 juillet 2026