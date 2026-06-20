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DJ set Clesko Agon-Coutainville

DJ set Clesko Agon-Coutainville

DJ set Clesko Agon-Coutainville vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
77 Rue Dramard
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Agon-Coutainville

DJ set Clesko

77 Rue Dramard Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

DJ set Clesko à la Plancha à Agon-Coutanville.   .

77 Rue Dramard Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 26 77 

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English : DJ set Clesko

L’événement DJ set Clesko Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-20 par Coutances Tourisme

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