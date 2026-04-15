DJ-set du vernissage : Mah’mood, MEG, Genève

DJ-set du vernissage : Mah’mood Mercredi 6 mai, 19h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

À l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition « Le futur, c’est quoi? », Mah’mood viendra ambiancer le jardin du MEG!

Cet événement est en collaboration avec la Fête de la Danse

Horaires : 19h-22h

Lieu : Jardin

Mah’mood

Actif depuis 2011, mélomane passionné, Mah’mood est un selecteur/DJ basé à Genève, partageant aux platines son amour de la musique soul, funk, disco, boogie, électro et de musiques dansantes prenant racine dans les années 1970-80.

Co-fondateur du collectif Constel’ à Genève en 2011, il a joué un rôle actif dans de nombreuses soirées dansantes et événements culturels locaux et internationaux, accueillant et ouvrant des soirées pour Nile Rodgers, Rahaan, Ge-ology, Red Greg, Mr. Mendel, Kon, Darryn Jones, Al Kent et Mark Grusane, entre autres. Mah’mood possède également une connaissance approfondie de la musique grâce à son expérience en tant que connaisseur et chasseur de disques, puis en tant que gérant du magasin Bongo Joe. Mah’mood a cumulé les dates aux platines et est bien connecté à la scène locale et régionale. Il a également été invité à se produire à Zurich, Berne, Bâle, Paris (la Java, Bambino) et Bristol (UK).

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://fetedeladanse.ch/geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dj-set pour le vernissage de l’exposition « Le futur, c’est quoi? ». Jardin du MEG. Le mercredi 6 mai de 19h à 22h.

Andreanito