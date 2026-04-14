Musique à Pont-Rouge I Versants, Place de Pont-Rouge, Genève

Musique à Pont-Rouge I Versants Mercredi 6 mai, 18h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

« Comme deux versants d’un paysage humain, la voix claire de Loraine Félix et celle profonde de Manuel Millan se complètent et se répondent. Dans une sobriété assumée, le duo explore des émotions simples et vraies, là où la sincérité touche à la poésie. Leur musique raconte les illusions que l’on caresse, les blessures que l’on laisse sous le paillasson, l’aurore après les miradors, et l’humain qui avance, trébuche, recommence et cherche sa place malgré le temps qui file. Leurs chansons dessinent nos failles avec tendresse et révèlent nos forces sans emphase. Versants, c’est parcourir ce qui nous traverse, nous lie et nous tient debout, c’est suivre les reliefs d’une vie qui oscille entre douceur et gravité. »

Durée : 1h

Distribution

Chant : Loraine Félix et Manuel Millan

Guitare : Manuel Millan

Demain devient poussière – VERSANTS

Musique à Pont-Rouge et l’association FA-MI

La Ville de Lancy soutient l’association FA-MI pour la programmation musicale de Pont-Rouge avec son camion-scène itinérant, le « 20 mille lieux ». Inventé en 2021 par Guillaume Pidancet, Iris Barbey et Tom Mendy, pour faire circuler la culture dans les communes genevoises, cet espace mobile et écoresponsable se dédie à la création artistique sous toutes ses formes. La culture s’offre ainsi aux lancéennes et lancéens en s’invitant près de chez eux avec une programmation résolument locale.

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« data »: {« author »: « Versants », « cache_age »: 86400, « description »: « VERSANTSnParoles & Musique : Loraine Fu00e9lix & Manuel MillannRu00e9alisation : Fabrice Ravier », « type »: « video », « title »: « Demain devient poussiu00e8re – VERSANTS », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gV6AdNq3DAM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gV6AdNq3DAM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvDOKP6T6KxMqVXGXNOlFEQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert I Guitare et voix I Tout public

Fabrice Ravier