Musique à Pont-Rouge I Versants, Place de Pont-Rouge, Genève
Musique à Pont-Rouge I Versants, Place de Pont-Rouge, Genève mercredi 6 mai 2026.
Musique à Pont-Rouge I Versants Mercredi 6 mai, 18h30 Place de Pont-Rouge
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00
« Comme deux versants d’un paysage humain, la voix claire de Loraine Félix et celle profonde de Manuel Millan se complètent et se répondent. Dans une sobriété assumée, le duo explore des émotions simples et vraies, là où la sincérité touche à la poésie. Leur musique raconte les illusions que l’on caresse, les blessures que l’on laisse sous le paillasson, l’aurore après les miradors, et l’humain qui avance, trébuche, recommence et cherche sa place malgré le temps qui file. Leurs chansons dessinent nos failles avec tendresse et révèlent nos forces sans emphase. Versants, c’est parcourir ce qui nous traverse, nous lie et nous tient debout, c’est suivre les reliefs d’une vie qui oscille entre douceur et gravité. »
Durée : 1h
Distribution
Chant : Loraine Félix et Manuel Millan
Guitare : Manuel Millan
Demain devient poussière – VERSANTS
Musique à Pont-Rouge et l’association FA-MI
La Ville de Lancy soutient l’association FA-MI pour la programmation musicale de Pont-Rouge avec son camion-scène itinérant, le « 20 mille lieux ». Inventé en 2021 par Guillaume Pidancet, Iris Barbey et Tom Mendy, pour faire circuler la culture dans les communes genevoises, cet espace mobile et écoresponsable se dédie à la création artistique sous toutes ses formes. La culture s’offre ainsi aux lancéennes et lancéens en s’invitant près de chez eux avec une programmation résolument locale.
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Concert I Guitare et voix I Tout public
Fabrice Ravier
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