Spectacle « A l’aune », Bord de l’Aire, Genève

Spectacle « A l’aune » 6 – 10 mai Bord de l’Aire

CHF 5.- à CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Une chorégraphie qui nous invite à une balade le long des espaces

revégétalisés de l’Aire et qui explore les notions d’écosystème,

d’adaptabilité et d’interdépendance.

Bord de l’Aire Promenade de l’Aire Genève 1233 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/scenes-du-grutli-les-racines-du-ciel-HP8NGPZ3JL/events/1453940/ »}]

Performance donnée par six danseuses et danseurs accompagnés par un musicien

Magali Dougados