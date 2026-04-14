Spectacle « A l’aune », Bord de l’Aire, Genève
Spectacle « A l’aune », Bord de l’Aire, Genève mercredi 6 mai 2026.
Spectacle « A l’aune » 6 – 10 mai Bord de l’Aire
CHF 5.- à CHF 40.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00
Une chorégraphie qui nous invite à une balade le long des espaces
revégétalisés de l’Aire et qui explore les notions d’écosystème,
d’adaptabilité et d’interdépendance.
Bord de l’Aire Promenade de l’Aire Genève 1233 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/scenes-du-grutli-les-racines-du-ciel-HP8NGPZ3JL/events/1453940/ »}]
Performance donnée par six danseuses et danseurs accompagnés par un musicien
Magali Dougados
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