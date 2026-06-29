Informations pratiques

Capbreton

Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue

44 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Tout l’été, retrouvez Dj EMB pour un set Hip-hop. Happy Hour, sunset et hip-hop pour vous régaler.

Tout l’été, retrouvez Dj EMB pour un set Hip-hop. Happy Hour, sunset et hip-hop pour vous régaler. .

44 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 83 75

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English : Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue

All summer long, join DJ EMB for a hip-hop set. Happy Hour, sunset, and hip-hop—you’re in for a treat.

L’événement Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue Capbreton a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI LAS