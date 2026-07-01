Dj set ensoleillé L’entrepote Plomodiern
dimanche 19 juillet 2026 · L'entrepote · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Dj set ensoleillé
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Viens en mode funcky, groovy… DJ Chamar est aux platines pour un set dansant, ensoleillé ! Du soleil et des bonnes vibes dans ta tête et dans ton corps. Juste de la good vibes. Restauration sur place sur réservation. .
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
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English :
L’événement Dj set ensoleillé Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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