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AGENDA · Plomodiern

Dj set ensoleillé L’entrepote Plomodiern

dimanche 19 juillet 2026 · L'entrepote · Plomodiern

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
L'entrepote
Adresse
6 Rue de la Presqu'Île
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Dj set ensoleillé

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Viens en mode funcky, groovy… DJ Chamar est aux platines pour un set dansant, ensoleillé ! Du soleil et des bonnes vibes dans ta tête et dans ton corps. Juste de la good vibes. Restauration sur place sur réservation.   .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87 

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English :

L’événement Dj set ensoleillé Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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