DJ set Old Sedan x Saint Gall Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

DJ set Old Sedan x Saint Gall

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Bastien Francoulon, alias Old Sedan, est un producteur franco-américain basé à Paris. Entre pop, jazz, hip-hop et électro, il s’est fait connaître avec The George Kaplan Conspiracy avant de développer un projet orienté house et electronica.

Il sera accompagné de Saint Gall, le projet solo de Mathieu Gervaise (Girafes, Pénélope), récemment installé en Dordogne.

De 19h à 22h • Début du concert à 19h30 • Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : DJ set Old Sedan x Saint Gall

L’événement DJ set Old Sedan x Saint Gall Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides