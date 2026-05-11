Les Demains dans la Terre | Atelier poterie Les Demains dans la Terre Bergerac
Les Demains dans la Terre | Atelier poterie Les Demains dans la Terre Bergerac mardi 7 juillet 2026.
Bergerac
Les Demains dans la Terre | Atelier poterie
Les Demains dans la Terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac Dordogne
Tarif : 56 – 56 – 56 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29
Atelier de poterie pour découvrir et pratiquer le travail de l’argile. Vous pouvez apprendre différentes techniques (modelage ou tour de potier) pour créer votre propre pièce. L’atelier dure 2h30 et est accessible dès 6 ans, avec un maximum de 8 participants. Les créations sont ensuite séchées et cuites avant d’être récupérées plus tard.
2 Ateliers 9h30 et 14h
Sur réservation. .
Les Demains dans la Terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 60 67 contact@lesdemainsdanslaterre.net
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English : Les Demains dans la Terre | Atelier poterie
L’événement Les Demains dans la Terre | Atelier poterie Bergerac a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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