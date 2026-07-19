DJ set, soirée disco avec DJ Jebo CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

DJ set, soirée disco avec DJ Jebo

CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le 23 juillet, soirée disco Au Chapit’O à Campan ! DJ Jebo prend les platines sous chapiteau pour un DJ set aux airs disco. Boule à facettes et piste de danse au rendez-vous pour une nuit endiablée.

petite restauration et bar sur place .

CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75

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English :

On July 23, it’s disco night at Au Chapit’O in Campan! DJ Jebo will be behind the turntables under the big top for a disco-style DJ set. Mirror balls and a dance floor await for a wild night.

L’événement DJ set, soirée disco avec DJ Jebo Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65