DJ set, soirée disco avec DJ Jebo CAMPAN Campan
jeudi 23 juillet 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
DJ set, soirée disco avec DJ Jebo
CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le 23 juillet, soirée disco Au Chapit’O à Campan ! DJ Jebo prend les platines sous chapiteau pour un DJ set aux airs disco. Boule à facettes et piste de danse au rendez-vous pour une nuit endiablée.
petite restauration et bar sur place .
CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75
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English :
On July 23, it’s disco night at Au Chapit’O in Campan! DJ Jebo will be behind the turntables under the big top for a disco-style DJ set. Mirror balls and a dance floor await for a wild night.
L’événement DJ set, soirée disco avec DJ Jebo Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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