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AGENDA · Campan

DJ set, soirée disco avec DJ Jebo CAMPAN Campan

jeudi 23 juillet 2026 · CAMPAN · Campan

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
CAMPAN
Adresse
Au Chapit'O
Ville
65710 Campan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Campan

DJ set, soirée disco avec DJ Jebo

CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Le 23 juillet, soirée disco Au Chapit’O à Campan ! DJ Jebo prend les platines sous chapiteau pour un DJ set aux airs disco. Boule à facettes et piste de danse au rendez-vous pour une nuit endiablée.
petite restauration et bar sur place   .

CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75 

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English :

On July 23, it’s disco night at Au Chapit’O in Campan! DJ Jebo will be behind the turntables under the big top for a disco-style DJ set. Mirror balls and a dance floor await for a wild night.

L’événement DJ set, soirée disco avec DJ Jebo Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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