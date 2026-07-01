AGENDA · Carentan-les-Marais
DJ Set Summer Break Fun Radio Carentan-les-Marais
samedi 11 juillet 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
DJ Set Summer Break Fun Radio
Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’événement estival Teen’s Break pour les adolescents. .
Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
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English : DJ Set Summer Break Fun Radio
L’événement DJ Set Summer Break Fun Radio Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Baie du Cotentin
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