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DJ Set Summer Break Fun Radio Carentan-les-Marais

samedi 11 juillet 2026 · Carentan-les-Marais

DJ Set Summer Break Fun Radio Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Port de plaisance
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

DJ Set Summer Break Fun Radio

Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

L’événement estival Teen’s Break pour les adolescents.   .

Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00 

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English : DJ Set Summer Break Fun Radio

L’événement DJ Set Summer Break Fun Radio Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Baie du Cotentin

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