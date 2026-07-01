Informations pratiques

Carentan-les-Marais

DJ Set Summer Break Fun Radio

Port de plaisance Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’événement estival Teen’s Break pour les adolescents. .

Port de plaisance Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

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English : DJ Set Summer Break Fun Radio

L’événement DJ Set Summer Break Fun Radio Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Baie du Cotentin