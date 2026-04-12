DJ Set ToM vOn Bed L’Escale Café Culture Landéda
DJ Set ToM vOn Bed L’Escale Café Culture Landéda vendredi 7 août 2026.
Landéda
DJ Set ToM vOn Bed
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Plongez dans une ambiance électro avec le DJ set de ToM vOn Bed. Entre house et techno, laissez-vous porter par des rythmes puissants et une atmosphère immersive pour une soirée festive et vibrante, idéale pour les amateurs de sons électroniques .
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
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English :
L’événement DJ Set ToM vOn Bed Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS
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