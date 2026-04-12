DJ Set ToM vOn Bed L’Escale Café Culture Landéda

Landéda

DJ Set ToM vOn Bed

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Plongez dans une ambiance électro avec le DJ set de ToM vOn Bed. Entre house et techno, laissez-vous porter par des rythmes puissants et une atmosphère immersive pour une soirée festive et vibrante, idéale pour les amateurs de sons électroniques .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English :

L’événement DJ Set ToM vOn Bed Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS