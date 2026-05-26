Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque Cour de l’école Joseph Signor Landéda
Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque Cour de l’école Joseph Signor Landéda vendredi 31 juillet 2026.
Landéda
Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque
Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Johnny et Jenny s’aiment passionnément, sur scène comme dans la vie. Leur modèle absolu ? Bébé et Johnny de Dirty Dancing ! Mais l’amour, c’est aussi des tempêtes… Johnny, perfectionniste et charismatique, gère les numéros de haut vol, tandis que Jenny rêve de briller en magie.
Soutenue par Johnny, elle veut y croire. Seulement voilà une addiction incontrôlable aux Snickers la fait basculer… Trop d’énergie, trop d’excès! Rien ne va plus ! Leur amour survivra-t-il à cette crise sucrée ?
Un spectacle burlesque, explosif et touchant, où amour, addiction et prouesses circassiennes se mêlent à un tourbillon de rires et d’émotions !
Durée 45 minutes.
Tout public. .
Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS
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