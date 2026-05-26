Festival Place aux Mômes Spectacle  Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque Cour de l’école Joseph Signor Landéda

Landéda

Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Johnny et Jenny s’aiment passionnément, sur scène comme dans la vie. Leur modèle absolu ? Bébé et Johnny de Dirty Dancing ! Mais l’amour, c’est aussi des tempêtes… Johnny, perfectionniste et charismatique, gère les numéros de haut vol, tandis que Jenny rêve de briller en magie.

Soutenue par Johnny, elle veut y croire. Seulement voilà une addiction incontrôlable aux Snickers la fait basculer… Trop d’énergie, trop d’excès! Rien ne va plus ! Leur amour survivra-t-il à cette crise sucrée ?

Un spectacle burlesque, explosif et touchant, où amour, addiction et prouesses circassiennes se mêlent à un tourbillon de rires et d’émotions !

Durée 45 minutes.

Tout public. .

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne

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L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS