Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux Landéda
Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux Landéda samedi 1 août 2026.
Landéda
Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux
Parking Kloukouri plage SainteMarguerite Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15 2026-09-13
Venez vous familiarisez avec les oiseaux de notre contrée.
Sébastien Texerauc, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels (zones humides, côtières, boisées) et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .
Parking Kloukouri plage SainteMarguerite Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux Landéda a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Landéda (Finistère)
- Balade à la voile avec le CVL #Grandes Marées# Lieu-dit Le Port Landéda 20 avril 2026
- Exposition au Sémaphore COUSUS TISSÉS COLLÉS Les Tissus Michèle Audureau Le Sémaphore Landéda 22 avril 2026
- Dire-Lire Médiathèque Landéda 29 avril 2026
- Rand’Abers 2 Landéda Finistère 1 mai 2026
- P3 Descente/remontée de l’Aber Wrac’h Landéda Finistère 1 mai 2026