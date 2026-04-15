Landéda

Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux

Parking Kloukouri plage SainteMarguerite Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-15 2026-09-13

Venez vous familiarisez avec les oiseaux de notre contrée.

Sébastien Texerauc, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels (zones humides, côtières, boisées) et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .

Parking Kloukouri plage SainteMarguerite Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97

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English :

L’événement Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux Landéda a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS