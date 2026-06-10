Informations pratiques

Landéda

‘Les Moyens du Bord’ Le Spectacle Tout Publique du Cirque Content pour peu

Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-15

Embarquez pour une traversée burlesque, musicale et poétique sous chapiteau avec Les Moyens du Bord, le nouveau spectacle de la compagnie Cirque Content pour Peu.

À bord d’une embarcation improbable, trois clowns-acrobates et un musicien accueillent le public pour une croisière où rien ne se passe comme prévu ! Entre maladresses, émotions débordantes, exploits acrobatiques et instants de grâce, l’équipage met toute son énergie et son imagination au service d’un voyage plein d’humour et de poésie.

Un spectacle familial mêlant arts du cirque (mât chinois, fil de fer et corde volante), musique jouée en direct et comique de situation.

Lieu Port de l’Aber Wrac’h

Horaire Début du spectacle à 20h

Durée 1h10

Public Tout public

Lieu du spectacle Sous chapiteau (250 places)

Tarifs 6 € / 10 € / 14 €

À savoir Tous les soirs de représentation, un bar et une petite restauration sont proposés sur place à partir de 19h, pour profiter d’un moment convivial avant le spectacle. .

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 25 11 02 06

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English :

L’événement ‘Les Moyens du Bord’ Le Spectacle Tout Publique du Cirque Content pour peu Landéda a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DES ABERS