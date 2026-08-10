Dj sets En Rési’Dance Utopiarbre, Plage de Quo Vadis Trégastel
mercredi 12 août 2026 · Utopiarbre, Plage de Quo Vadis · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Dj sets En Rési’Dance
Utopiarbre, Plage de Quo Vadis Chemin Quo Vadis Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-13 01:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août, soir de l’éclipse, En Rési’Dance vous invite à danser de 19h à 1h au rythme de la salsa, disco, funk, DnB, électro puis techno. Trois artistes locaux aux platines Anaëlle, Mélodisco et Yourica ! .
Utopiarbre, Plage de Quo Vadis Chemin Quo Vadis Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 51 19 69
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English :
L’événement Dj sets En Rési’Dance Trégastel a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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