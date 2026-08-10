Dj sets En Rési’Dance Utopiarbre, Plage de Quo Vadis Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Dj sets En Rési’Dance

Utopiarbre, Plage de Quo Vadis Chemin Quo Vadis Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-13 01:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août, soir de l’éclipse, En Rési’Dance vous invite à danser de 19h à 1h au rythme de la salsa, disco, funk, DnB, électro puis techno. Trois artistes locaux aux platines Anaëlle, Mélodisco et Yourica ! .

Utopiarbre, Plage de Quo Vadis Chemin Quo Vadis Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 51 19 69

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English :

L’événement Dj sets En Rési’Dance Trégastel a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose