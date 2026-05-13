DJ sets proposés par le macBAR, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon
DJ sets proposés par le macBAR, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon samedi 23 mai 2026.
DJ sets proposés par le macBAR 23 et 24 mai Musée d’art contemporain de Lyon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:30:00+02:00
Jusqu’à 1h du matin, des DJ sets dans le hall du musée proposés par le macBAR
Musée d’art contemporain de Lyon 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 69 17 17 http://www.mac-lyon.com https://fr-fr.facebook.com/mac.lyon;https://twitter.com/macLyon?lang=fr Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale de Lyon.
Jusqu’à 1h du matin, des DJ sets dans le hall du musée proposés par le macBAR
Vue de l’exposition Regards sensibles – œuvres vidéo de la collection Lemaître au macLYON Œuvre : Enrique Ramírez, Un hombre que camina, 2011-2014 – Collection macLYON © Adagp, Paris, 2026 – Photo : Blaise Adilon
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