D’JAL – ZENITH DE TOULON Toulon samedi 7 février 2026.

D’JAL Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : D’JAL« Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour »

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83