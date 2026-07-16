Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le cyanotype, Collège Nestor de Kermadec, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le cyanotype 14 – 18 décembre Collège Nestor de Kermadec Guadeloupe

Atelier scolaire réalisé dans un collège de Pointe à Pitre, avec une classe entière d’une durée de 20 heures (discussions en cours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T13:00:00+01:00 – 2026-12-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T13:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00

Réalisation de cyanotypes à partir de pochoirs

Atelier animé par Daniel Goudrouffe, photographe

La cyanotypie est une technique ancienne d’impression photographique, réalisée à l’aide de la lumière naturelle riche en ultra-violets. Ce procédé produit des tirages caractérisés par un camaieu de bleus allant du plus clair au plus intense.

Le procédé a été découvert en 1842 par John Herschel. Il est utilisé par les photographes, les artistes, et a été largement exploité pour la reproduction de documents (Blue-print) par les architectes et les ingénieurs.

Au début du processus de création, un pochoir sera apposé sur une feuille de papier sensibilisé par une solution chimique à base de fer. Cet ensemble sera ensuite exposé à la lumière du soleil. Afin de révéler l’image, le tirage sera lavé à l’eau contenant de l’hydrogène peroxyde durant une dizaine de minutes.

Enfin l’image obtenue, le cyanotype, sera séchée à l’intérieur d’une pièce, à l’abri des rayons ultraviolets.

Chaque participant confectionnera lui-même son pochoir*.

Collège Nestor de Kermadec rue Dubouchage Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe

Réalisation de cyanotypes à partir de pochoirs

© Daniel Dabriou – conception graphique