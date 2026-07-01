Dlo Doubout – conférence, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre

vendredi 6 novembre 2026 · Musée Saint John Perse - Pavillon de la Ville · Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Dlo Doubout – conférence Vendredi 6 novembre, 17h30 Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Guadeloupe

Entrée libre et gratuite – Jauge: 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T22:30:00+01:00 – 2026-11-07T00:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T22:30:00+01:00 – 2026-11-07T00:00:00+01:00

Une conférence de Daniel Goudrouffe, photographe:

La mer, un espace ambivalent pour les peuples caribéens d’ascendance africaine.

Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Pointe à Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://www.pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville

Une conférence de Daniel Goudrouffe, photographe:

© Daniel Dabriou – conception graphique