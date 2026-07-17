Festival Fototras CONFERENCES, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Festival Fototras CONFERENCES 19 novembre – 3 décembre, les jeudis MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T23:30:00+01:00 – 2026-11-20T01:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T23:30:00+01:00 – 2026-12-04T01:00:00+01:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, FOTOTRAS invite des artistes, des curateurs, des professionnels a échangé avec le public dans leur domaines de compétences respectifs et créént un dialogue interdisciplinaires avec le public.

Depuis sa création Fototras a acceuilli et fidélisé un public nombreux et enthousiaste en plus des expositions, des projections et ateliers.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, FOTOTRAS invite des artistes, des curateurs, des professionnels a échangé avec le public dans leur domaines de compétences respectifs et créent un…

©Cédrick-Isham Calvados x Fanny Chérubin