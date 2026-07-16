Dlo Doubout – Exposition, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Dlo Doubout – Exposition 4 novembre – 31 décembre Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Guadeloupe

Entrée libre et gratuite. Jauge : 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T13:30:00+01:00 – 2026-11-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-31T13:30:00+01:00 – 2026-12-31T21:00:00+01:00

Dlo doubout ! une étude photographique

Qu’est ce que l’eau debout ? la canne ! Dlo Doubout !

La réponse à cette devinette créole a donné lieu à une étude photographique au long cours portant sur les fondements et l’évolution de la société guadeloupéenne à travers le prisme de la canne à sucre.

Laurent de Bompuis, Daniel Dabriou et Daniel Goudrouffe, tous les trois issus de la photographie documentaire, se sont immergés à travers la Guadeloupe dans ce que le présent dit des strates de l’histoire plantationnaire, qui a structuré toute la société guadeloupéenne : ses paysages, son économie, son organisation sociale, ses savoirs faire, ses cultures.

A partir de ce thème commun, chacun a, avec ses images, pris le contrepied du regard habituellement exotisant posé sur l’archipel, tout en approfondissant sa propre vision qu’elle soit politique, sensible, conceptuelle ou poétique, dessinant une carte intime de la Guadeloupe.

Le Musée Saint John Perse, temporairement situé au Pavillon de la Ville de Pointe à Pitre, accueille une sélection thématique des oeuvres de chaque photographe :

Laurent de Bompuis, dans son exploration profonde et sensible des patrimoines matériels et immatériels de la Guadeloupe s’est intéressé à la communauté des Indo-Guadeloupéens, très présente dans le monde de la canne à sucre.

Arrivés dans l’archipel comme engagés en 1854 pour remplacer les anciens esclaves ne voulant plus travailler sur les plantations après la deuxième abolition de l’esclavage, les travailleurs et travailleuses indiens croyaient pouvoir repartir en Inde à l’issue de leur contrat ce qui ne fut pas le cas. Ils restèrent sur les plantations contraints et forcés, et se forgèrent une place en Guadeloupe.

Laurent de Bompuis témoigne à travers ses photos de la richesse culturelle – rituels, musiques, chants, danses – apportée par cette communauté à la société guadeloupéenne, dont ils sont pleinement membres.

Daniel Dabriou a exploré au fil de l’étude plusieurs aspects du monde de la canne: ses rouages voraces, ses bâtisses, ses ruines, avalant les corps des hommes dans leurs ombres et leurs lumières.

À travers son objectif, il ouvre un dialogue entre passé et présent, entre mémoire collective et expérience individuelle. Chaque image devient un espace de résonance, un fragment d’histoire porté par un objet, une peau, un outil, une matière. Il s’agit pour lui de révéler des couches invisibles du réel, de faire apparaître l’épaisseur du temps dans le quotidien contemporain.

Daniel Dabriou photographie les liens entre l’homme, la machine et la terre : vestiges d’usines sucrières, gestes au travail, portraits de travailleurs dans des décors industriels chargés de mémoire. L’homme, dans ce contexte, apparaît comme un rouage essentiel de cette immense machine sociale et industrielle, incarnant à la fois la force motrice et la fragilité face aux grandes dynamiques de production.

La photographie de Daniel Goudrouffe témoigne des allers-retours permanents entre sa pratique, l’histoire de la photographie, les théories autour de la représentation et de ses recherches techniques pour plier le matériau au rendu sensible qu’il imagine. Il cherche, dans le réel mais aussi les mémoires et traces immatérielles de l’histoire longue de la Guadeloupe et de la Caraïbe, des pistes pour panser les plaies toujours à vif du territoire et de ses habitants.

Ici il photographie la mer et ses rivages, espace ambivalent pour les peuples caribéens d’ascendance africaine. Pour les premiers peuples autochtones et nomades, les Kalinagos, la mer, plus qu’un simple élément naturel, était un moyen de subsistance, de déplacement, d’exploration vers de nouveaux territoires . Mais pour les peuples d’Afrique esclavisés, la mer fut d’abord la nuit sans fin de la cale et la prison d’un horizon indépassable.

Pouvons nous aujourd’hui la regarder autrement ?

Une série de conférences données ou animées par l’un ou l’autre photographe permettra au public d’approfondir certains thèmes abordés dans leur œuvre visuelle.

Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Pointe à Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://www.pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville

Dlo doubout ! une étude photographique

© Daniel Dabriou – conception graphique