Festival du Zouk Centre Rémy NAINSOUTA Pointe-à-Pitre
vendredi 24 juillet 2026 · Centre Rémy NAINSOUTA · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Pointe-à-Pitre
Festival du Zouk
Centre Rémy NAINSOUTA 25 Boulevard Légitimus, Pointe-à-Pitre Guadeloupe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24
Festival International Zouk 67ᵉ édition l’art et la culture du zouk à l’honneur.
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Centre Rémy NAINSOUTA 25 Boulevard Légitimus, Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe +33 6 90 30 52 19
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English :
International Zouk Festival ’67: Celebrating the Art and Culture of Zouk.
L’événement Festival du Zouk Pointe-à-Pitre a été mis à jour le 2026-07-16 par Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe
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