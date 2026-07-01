Festival du Zouk Centre Rémy NAINSOUTA Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Pointe-à-Pitre

Festival du Zouk

Centre Rémy NAINSOUTA 25 Boulevard Légitimus, Pointe-à-Pitre Guadeloupe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24

Festival International Zouk 67ᵉ édition l’art et la culture du zouk à l’honneur.

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Centre Rémy NAINSOUTA 25 Boulevard Légitimus, Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe +33 6 90 30 52 19

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English :

International Zouk Festival ’67: Celebrating the Art and Culture of Zouk.

L’événement Festival du Zouk Pointe-à-Pitre a été mis à jour le 2026-07-16 par Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe