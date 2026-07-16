Dlo Doubout – Conférence, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Dlo Doubout – Conférence Mercredi 23 décembre, 17h30 Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Guadeloupe

Entrée libre et gratuite – Jauge: 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-23T22:30:00+01:00 – 2026-12-24T00:00:00+01:00

Fin : 2026-12-23T22:30:00+01:00 – 2026-12-24T00:00:00+01:00

La communauté indo guadeloupéenne. Une conférence de Laurent de Bompuis.

En parallèle avec l’exposition de son travail de photographe auteur sur cette communauté, Laurent de Bompuis donnera une conférence sur ce thème à l’occasion de la commémoration de l’arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe le 24 Décembre 1854.

Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Pointe à Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://www.pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville

La communauté indo guadeloupéenne. Une conférence de Laurent de Bompuis.

© Daniel Dabriou – conception graphique