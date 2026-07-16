Dlo Doubout – Conférence, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre
mercredi 23 décembre 2026 · Musée Saint John Perse - Pavillon de la Ville · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Dlo Doubout – Conférence Mercredi 23 décembre, 17h30 Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Guadeloupe
Entrée libre et gratuite – Jauge: 100 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-23T22:30:00+01:00 – 2026-12-24T00:00:00+01:00
Fin : 2026-12-23T22:30:00+01:00 – 2026-12-24T00:00:00+01:00
La communauté indo guadeloupéenne. Une conférence de Laurent de Bompuis.
En parallèle avec l’exposition de son travail de photographe auteur sur cette communauté, Laurent de Bompuis donnera une conférence sur ce thème à l’occasion de la commémoration de l’arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe le 24 Décembre 1854.
Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville Pointe à Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://www.pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville
La communauté indo guadeloupéenne. Une conférence de Laurent de Bompuis.
© Daniel Dabriou – conception graphique
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