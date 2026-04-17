Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière

Saint-Cyr-la-Rosière

Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar

Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Projection du documentaire Hunan, l’autre monde d’Avatar , un film de Laurence Thiriat.

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice autour d’un verre de l’amitié.

Pratique à la salle des fêtes participation libre une organisation du comité des fêtes. .

Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 51 53 03 27 contact@odessusduperche.com

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English : Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar

L’événement Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche