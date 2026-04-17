Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière
Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 17 mai 2026.
Saint-Cyr-la-Rosière
Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar
Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Projection du documentaire Hunan, l’autre monde d’Avatar , un film de Laurence Thiriat.
La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice autour d’un verre de l’amitié.
Pratique à la salle des fêtes participation libre une organisation du comité des fêtes. .
Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 51 53 03 27 contact@odessusduperche.com
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English : Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar
L’événement Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche
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