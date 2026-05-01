Dialogue des lumières Concert Passerelle Sainte-Julitte Saint-Cyr-la-Rosière
Dialogue des lumières Concert Passerelle Sainte-Julitte Saint-Cyr-la-Rosière vendredi 15 mai 2026.
Saint-Cyr-la-Rosière
Dialogue des lumières Concert
Passerelle Sainte-Julitte Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Accueil à partir de 18h30.
Oeuvres de Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, Rasetti interprétées par Colin Isoir (ténor), Séverine Rérolle (flûte), Josèphe Cottet (violon), Claire Gratton (violoncelle), Daniel Isoir (pianoforte).
Pratique en l’église Saint Cyr et Sainte Julitte réservation conseillée participation libre au profit de la restauration de l’église. Organisé par les Amis de Saint-Cyr-la-Rosière. .
Passerelle Sainte-Julitte Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 86 97 87 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dialogue des lumières Concert
L’événement Dialogue des lumières Concert Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
- Une collection agricole cinquantenaire dans un écrin millenaire, l’Écomusée du Perche prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 16 mai 2026
- S’initier à l’apiculture (3ème séance/5) Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 16 mai 2026
- Les Démos du Musée le tissage prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 16 mai 2026
- Nuit des musées à l’Écomusée Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 16 mai 2026
- Docs en Saint-Cyr Hunan, l’autre monde d’Avatar Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière 17 mai 2026