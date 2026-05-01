Dialogue des lumières Concert Passerelle Sainte-Julitte Saint-Cyr-la-Rosière

Saint-Cyr-la-Rosière

Dialogue des lumières Concert

Passerelle Sainte-Julitte Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Accueil à partir de 18h30.

Oeuvres de Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, Rasetti interprétées par Colin Isoir (ténor), Séverine Rérolle (flûte), Josèphe Cottet (violon), Claire Gratton (violoncelle), Daniel Isoir (pianoforte).

Pratique en l’église Saint Cyr et Sainte Julitte réservation conseillée participation libre au profit de la restauration de l’église. Organisé par les Amis de Saint-Cyr-la-Rosière. .

Passerelle Sainte-Julitte Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 86 97 87 00

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English : Dialogue des lumières Concert

L’événement Dialogue des lumières Concert Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche