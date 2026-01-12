S’initier à l’habitat rural peintures naturelles Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
S'initier à l'habitat rural peintures naturelles Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 14 juin 2026.
S’initier à l’habitat rural peintures naturelles
Écomusée du Perche Prieuré de sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
2026-06-14
Stage en partenariat avec Chantal Chaput-Sevrin et Éric Benoît de Maisons Paysannes de l’Orne.
Stage sur réservation. .
Écomusée du Perche Prieuré de sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
