S’initier à l’apiculture (4ème séance/5) Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

2026-06-13

En partenariat avec l’Union Apicole Ornaise, les séances d’initiation se déroulent 1 fois par mois, de mars à septembre en suivant le calendrier apicole.
au programme de cette 4ème séance
Les produits de la ruche et leurs vertus. Contrôle et suivi des populations
Réservation pour le cycle de 5 séances   .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06  accueil@ecomuseeduperche.fr

English : S’initier à l’apiculture (4ème séance/5)

