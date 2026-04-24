Histoires d’objets, objets d’histoire, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière

Histoires d’objets, objets d’histoire Dimanche 28 juin, 15h00 Écomusée du Perche Orne

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

L’Écomusée du Perche a le plaisir d’annoncer une nouvelle édition de son rendez-vous « Histoires d’objets, objets d’Histoire », consacrée cette année au violon de Roger Guérin, violoneux percheron.

Fabriqué intégralement par ses soins alors qu’il n’avait que quatorze ans, cet instrument exceptionnel témoignera, le dimanche 28 juin de 15h à 16h30, de la passion et de l’ingéniosité d’un jeune artisan musicien. À travers une conférence animée par un historien, découvrez le parcours singulier de Roger Guérin et les traditions musicales rurales du Perche, à la croisée du patrimoine sonore et du savoir-faire populaire.

Cet événement propose de faire résonner l’Histoire à partir d’un objet unique, témoin vivant d’une culture locale et d’une créativité sans âge.

Une rencontre ouverte à toutes et tous : curieux, mélomanes, amoureux du patrimoine et amateurs d’histoires profondément humaines.

Écomusée du Perche Prieuré de SaInte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@ecomuseeduperche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233734806 »}]

L’Écomusée du Perche présente une nouvelle édition de « Histoires d’objets, objets d’Histoire », dédiée au violon de M. Guérin. Une conférence fera revivre la musique et les récits du Perche rural. Écomusée du Perche Violon

Écomusée du Perche