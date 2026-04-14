Visite libre et gratuite, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière
Visite libre et gratuite, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière samedi 27 juin 2026.
Visite libre et gratuite 27 et 28 juin Écomusée du Perche Orne
Gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, le Prieuré de Sainte-Gauburge et l’Écomusée du Perche ouvrent leurs portes en accès libre et gratuit tout le week-end.
Découvrez le prieuré, joyau d’architecture niché dans un écrin de verdure, et parcourez les espaces de l’Écomusée dédiés aux savoir-faire, à la vie rurale et au patrimoine du Perche.
Écomusée du Perche Prieuré de SaInte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@ecomuseeduperche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233734806 »}]
Le prieuré de Sainte-Gauburge et l’Écomusée du Perche ouvrent leurs portes ce week-end pour des visites libres et gratuites. Découvrez librement ce lieu patrimonial exceptionnel ! Écomusée Patrimoine
Écomusée du Perche
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