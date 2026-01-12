Une collection agricole cinquantenaire dans un écrin millenaire, l’Écomusée du Perche prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Une collection agricole cinquantenaire dans un écrin millenaire, l’Écomusée du Perche

prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-09-15 18:30:00

Au cours de ces 50 dernières années, l’Écomusée a réuni une collection composée d’objets, d’outils, de machines et de véhicules agricoles. Cette collection témoigne de l’évolution des pratiques agraires et de savoir-faire transmis de génération en génération.

Cette exposition complète la collection permanente du musée en présentant des objets et matériels sortis des réserves. .

prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

