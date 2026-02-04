Documentaire -Une adolescence annexée Projection-échange Archives départementales des Vosges Épinal

Documentaire -Une adolescence annexée Projection-échange

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 20:15:00

Date(s) :

2026-03-13

Documentaire de Nadège Buhler

Proposé en lien avec l’exposition Maman, je ne veux pas la guerre !

En lien avec Image’Est, dans le cadre du dispositif Focus Film Grand Est.

En septembre 1940, Marguerite, Madeline et Paulette entrent à la Gotfried von Strassburg Oberschule , lycée Notre Dame des Mineurs de Strasbourg rebaptisé ainsi par les Allemands qui viennent tout juste d’annexer l’Alsace.

De 13 à 17 ans, elles vivent ensemble leur adolescence sous le régime nazi imposé à l’Alsace.

À travers leurs témoignages, leurs anecdotes et leurs expériences individuelles, elles nous racontent la Grande Histoire qui se rejoue de manière concrète et vivante.

Les images d’archives personnelles et des documents inédits, issus de fonds publics régionaux, incarnent leur propos. Et l’éclairage de l’historien, Jean-Laurent Vonau, donne à leurs histoires singulières une dimension plus globale c’est tout le passé d’une région qui resurgit.

La projection sera suivie d’un échange avec Nadège Buhler, réalisatrice.

Durée du documentaire 52 min

Sur inscriptionTout public

0 .

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Documentary by Nadège Buhler

Offered in conjunction with the exhibition Maman, je ne veux pas la guerre!

In association with Image?Est, as part of the Focus Film Grand Est program.

In September 1940, Marguerite, Madeline and Paulette entered the Gotfried von Strassburg Oberschule, the Lycée Notre Dame des Mineurs in Strasbourg, renamed by the Germans who had just annexed Alsace.

Between the ages of 13 and 17, they lived together as teenagers under the Nazi regime imposed on Alsace.

Through their testimonies, anecdotes and individual experiences, they tell us about the Great History that is being replayed in a concrete and vivid way.

Personal archive images and previously unpublished documents from regional public collections embody their stories. And the insights of historian Jean-Laurent Vonau give their individual stories a more global dimension: the entire past of a region comes to the fore.

The screening will be followed by a discussion with director Nadège Buhler.

Documentary running time: 52 min

Registration required

L’événement Documentaire -Une adolescence annexée Projection-échange Épinal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT EPINAL ET SA REGION