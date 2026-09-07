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AGENDA · Morlaix

Documentaires sur l’architecture : Richard Copans, Mann Ray, Le SEW, Morlaix

samedi 19 septembre 2026 · Le SEW · Morlaix

Documentaires sur l’architecture : Richard Copans, Mann Ray, Le SEW, Morlaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le SEW
Adresse
39 Quai du Leon, 29600 Morlaix, France
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif
tarif plein : 8€, tarif réduit : 6€, Moins de 14 ans : 4€

Documentaires sur l’architecture : Richard Copans, Mann Ray Samedi 19 septembre, 18h30 Le SEW Finistère

tarif plein : 8€, tarif réduit : 6€, Moins de 14 ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Projection d’une sélection de documentaires de patrimoine sur l’architecture de maison extraordinaire dans le cadre du cycle « je suis une maison » au Cinéma La salamandre.
Les films seront présentés par Yves Neusé, architecte scénographe

Le SEW 39 Quai du Leon, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298638912 https://www.morlaix.bzh/vie-quotidienne/culture/le-sew François Blondel, architecte du Roi, a conçu la Manufacture entre 1736 et 1740. Elle fut agrandie sous la Monarchie de juillet, sous le Second Empire. Entre les deux guerres, sa superficie passe de 12 000 m2 à 27 000 m2.
Projection d’une sélection de documentaires de patrimoine

©cinemalasalamandre

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