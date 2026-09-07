Documentaires sur l’architecture : Richard Copans, Mann Ray, Le SEW, Morlaix

Informations pratiques

Documentaires sur l’architecture : Richard Copans, Mann Ray Samedi 19 septembre, 18h30 Le SEW Finistère

tarif plein : 8€, tarif réduit : 6€, Moins de 14 ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Projection d’une sélection de documentaires de patrimoine sur l’architecture de maison extraordinaire dans le cadre du cycle « je suis une maison » au Cinéma La salamandre.

Les films seront présentés par Yves Neusé, architecte scénographe

Le SEW 39 Quai du Leon, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298638912 https://www.morlaix.bzh/vie-quotidienne/culture/le-sew François Blondel, architecte du Roi, a conçu la Manufacture entre 1736 et 1740. Elle fut agrandie sous la Monarchie de juillet, sous le Second Empire. Entre les deux guerres, sa superficie passe de 12 000 m2 à 27 000 m2.

Projection d’une sélection de documentaires de patrimoine

©cinemalasalamandre