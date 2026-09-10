Documents et matériel de reliure, Médiathèque du Sablon, Metz

Informations pratiques

Documents et matériel de reliure Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque du Sablon Moselle

Entrée libre, dans la limite des capacités d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une mini exposition présente des documents et du matériel de reliure conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz, en écho aux ateliers de découverte des techniques du livre.

Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Robert, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est La nouvelle bibliothèque du centre socioculturel « République », rue des Robert, propose dès 1976 des sections jeunesse et adultes. Elle obtient le statut de « médiathèque » en 2000 avec la création d’une discothèque, d’un prêt de disques compacts et d’une vidéothèque.

Une mini exposition présente des documents et du matériel de reliure conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz, en écho aux ateliers de découverte des techniques du livre.